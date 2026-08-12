Тело выбросил в болото: Пожизненный срок дали отчиму за убийство 7-летнего пасынка под Калининградом
Суд дал пожизненное отчиму, убившему 7-летнего пасынка в Черняховске
Отчим, убивший 7-летнего пасынка в Черняховске. Фото © Telegram / SHOT
Суд в Калининграде приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившему семилетнего пасынка в Черняховске. Резолютивную часть зачитал судья Евгений Быков в среду, 12 августа, сообщает местное издание «Клопс».
Суд установил, что Сергей Г. виновен в убийстве малолетнего и умышленном причинении ему вреда здоровью средней тяжести. Также среди вменяемых статей — истязание двоих несовершеннолетних и оставление их в опасности.
Всю оставшуюся жизнь мужчина проведёт в колонии строгого режима. Преступление произошло в феврале 2025 года. Житель Черняховска расправился с ребёнком, после чего вместе с матерью мальчика инсценировал его исчезновение. Позднее оба сознались.
Женщину суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, трагедия в Черняховске развернулась 2 февраля 2025 года: в полицию поступил сигнал от супругов о пропаже их семилетнего сына. Позже выяснилось, что ребёнок не терялся, а стал жертвой домашнего насилия. Спустя сутки мать сдалась и рассказала, что её муж Сергей расправился с пасынком, а тело утопил в болотной трясине. Параллельно всплыли новые факты: их 12-летняя дочь госпитализирована с переломом ключицы. Следствие установило, что обоих детей систематически морили голодом и жестоко избивали, причём отчим действовал с одобрения матери, которая долгое время покрывала его преступления.
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