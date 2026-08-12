Тело выбросил в болото: Пожизненный срок дали отчиму за убийство 7-летнего пасынка под Калининградом

Суд в Калининграде приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившему семилетнего пасынка в Черняховске. Резолютивную часть зачитал судья Евгений Быков в среду, 12 августа, сообщает местное издание «Клопс».

Суд установил, что Сергей Г. виновен в убийстве малолетнего и умышленном причинении ему вреда здоровью средней тяжести. Также среди вменяемых статей — истязание двоих несовершеннолетних и оставление их в опасности.

Всю оставшуюся жизнь мужчина проведёт в колонии строгого режима. Преступление произошло в феврале 2025 года. Житель Черняховска расправился с ребёнком, после чего вместе с матерью мальчика инсценировал его исчезновение. Позднее оба сознались.

Женщину суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.