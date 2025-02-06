Жестоко убитого отчимом мальчика похоронили под Калининградом. Мать на прощание не пришла

В Черняховске Калининградской области похоронили мальчика, которого жестоко убил отчим. Прощание и отпевание прошли в соборе архангела Михаила. Как пишет Amber Mash, попрощаться с Кириллом (имя изменено) пришёл почти весь город, однако матери не было.