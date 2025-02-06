Жестоко убитого отчимом мальчика похоронили под Калининградом. Мать на прощание не пришла
Жестоко убитого отчимом мальчика похоронили в Черняховске
В Черняховске Калининградской области похоронили мальчика, которого жестоко убил отчим. Прощание и отпевание прошли в соборе архангела Михаила. Как пишет Amber Mash, попрощаться с Кириллом (имя изменено) пришёл почти весь город, однако матери не было.
В Черняховске Калининградской области похоронили мальчика, которого жестоко убил отчим. Видео © Amber Mash
Похоронили мальчика на Новом кладбище. Во время прощания впервые за последние дни на небе выглянуло солнце.
Напомним, шокирующая история, которая потрясла не только Калининградскую область, но и всю Россию, произошла в начале февраля. Сначала стало известно об исчезновении семилетнего Кирилла (имя изменено) — в полицию обратились его мать и отчим. Правоохранители и волонтёры искали ребёнка более суток, мать и отчим активно участвовали в поисках. Жуткий поворот в этой ситуации произошёл во время одного из допросов, когда мать мальчика призналась, что сына убил её муж Сергей. Тот позже раскололся во время проверки на полиграфе. Тело Кирилла нашли в пакете с кирпичами в водоёме неподалёку от дома, где жила семья. По мере распространения информации об трагической гибели мальчика, в Калининградской области начали появляться стихийные мемориалы в память об убитом ребёнке. Отчим арестован.