СК показал видео с места, где нашли тело убитого отчимом мальчика в Черняховске
Появилось видео со следственными мероприятиями в Черхняховске Калининградской области, где нашли тело убитого отчимом семилетнего мальчика. Ролик опубликовала пресс-служба СК РФ.
Работа следствия в Черняховске, где отчим убил семилетнего пасынка. Видео © Telegram / Следком
«Следственными органами СК России по Калининградской области по факту убийства ребёнка расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в публикации.
Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. Докладывать о ходе расследования будет исполняющий обязанности главы СУ СК РФ по Калининградской области Дмитрий Рыжко.
Напомним, об исчезновении семилетнего ребёнка стало известно 2 февраля, после того как его мать и отчим заявили об этом в полицию. По их первоначальной версии, мальчик ушёл сам, после того как его пригрозили отправить в детдом. Правоохранители и волонтёры искали ребёнка более 24 часов, мать и отчим активно участвовали. Жуткий поворот в этой ситуации произошёл во время одного из допросов, когда мать пропавшего Анастасия призналась, что сына убил её муж Сергей. Тот всё отрицал, но раскололся во время проверки на полиграфе. Тело мальчика нашли в пакете с кирпичами в водоёме неподалёку от дома, где жила семья. У пары также есть 12-летняя дочь, её госпитализировали со сломанной ключицей, предварительно, её тоже избивал отчим. По мере распространения информации об трагической гибели мальчика, в Калининградской области начали появляться стихийные мемориалы в память об убитом ребёнке.
Telegram / Следком