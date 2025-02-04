СК показал видео с места, где нашли тело убитого отчимом мальчика в Черняховске

Появилось видео со следственными мероприятиями в Черхняховске Калининградской области, где нашли тело убитого отчимом семилетнего мальчика. Ролик опубликовала пресс-служба СК РФ.

Работа следствия в Черняховске, где отчим убил семилетнего пасынка. Видео © Telegram / Следком

«Следственными органами СК России по Калининградской области по факту убийства ребёнка расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в публикации.