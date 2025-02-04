«Не укладывается в голове»: Калининградский губернатор пообещал разобраться в убийстве мальчика

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что разберётся в том, почему правоохранительная система не смогла предотвратить убийство семилетнего мальчика в Черняховске его отчимом. Об этом глава региона написал в личной соцсети.

«То, что произошло, не укладывается в голове. Потрясён новостями, как и вы. Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем – от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела — вот в чём разберусь. Важно предупреждать такие преступления», — написал он.