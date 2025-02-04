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Регион
4 февраля, 10:58

«Не укладывается в голове»: Калининградский губернатор пообещал разобраться в убийстве мальчика

Губернатор Беспрозванных пообещал разобраться в убийстве мальчика в Черняховске

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что разберётся в том, почему правоохранительная система не смогла предотвратить убийство семилетнего мальчика в Черняховске его отчимом. Об этом глава региона написал в личной соцсети.

«То, что произошло, не укладывается в голове. Потрясён новостями, как и вы. Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем – от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела — вот в чём разберусь. Важно предупреждать такие преступления», — написал он.

Также Беспрозванных поблагодарил волонтёров и неравнодушных жителей за участие в поисках.

Родители убитого в Черняховске мальчика срывали на нём злость из-за выкидыша
Родители убитого в Черняховске мальчика срывали на нём злость из-за выкидыша

Напомним, 2 февраля появились сообщения о том, что в Черняховске Калининградской области исчез семилетний мальчик. Его мать и отчим заявили о пропаже в полицию и рассказали, будто ребёнок сам ушёл из дома, после того как его пригрозили отправить в детдом. Сотрудники полиции и добровольцы искали мальчика более 24 часов, мама и отчим активно в этом участвовали. Всё изменилось, когда на одном из допросов мать ребёнка призналась в том, что мальчика убил её муж, сам же он дал признательные показания только при проверке на полиграфе. Тело ребёнка нашли в находящемся неподалёку от дома семьи водоёме в пакете с кирпичами. Позже появилась информация о том, что была госпитализирована сестра убитого, предварительно, после избиения со стороны отчима. Тем временем в Калининградской области появляются мемориалы в память об убитом мальчике.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Юрий Лысенко
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