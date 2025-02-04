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4 февраля, 03:50

Тело пропавшего в Черняховске мальчика нашли в пакете с кирпичами в воде

Пропавшего в городе Черняховске Калининградской области семилетнего мальчика забил до смерти отчим, а мать помогла избавиться от тела, сообщает телеграм-канал SHOT. По его данным, тело ребёнка нашли в набитом кирпичами мусорном пакете в водоёме неподалеку от дома.

После этого мать мальчика не выдержала и рассказала все подробности чудовищного преступления. Оказалось, что мужчина периодически бил её и ребёнка и в этот раз «не рассчитал силу» ударов. Преступник уже сознался в содеянном.

Обыск в квартире, где жил убитый ребёнок. Видео © t.me/su_skr39

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Напомним, мама обратилась в полицию 3 февраля, заявив, что её сын ушёл из дома после ссоры накануне вечером и до сих пор не вернулся. В городе начались масштабные поиски с участием правоохранителей, кинологов и волонтёров. Женщина и отчим так же помогали искать несовершеннолетнего, однако у следователей возникло подозрение и они задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Обложка ©

t.me/su_skr39

Лия Мурадьян
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