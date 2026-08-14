МВД Дагестана объявило в розыск подозреваемого в расправе из кровной мести

МВД Дагестана объявило в розыск Мусу Хизриева, подозреваемого в жестоком убийстве в Махачкале. По данным следствия, в минувшую пятницу в городском саду на улице Максима Горького 36-летний мужчина на почве кровной мести нанёс 44-летнему оппоненту около 20 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.

Полиция просит граждан, владеющих информацией о местонахождении подозреваемого, связаться с правоохранительными органами по телефонам: 99-42-24 или +7 928 287-30-40.

Как ранее сообщалось, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также собирается доказательственная база по уголовному делу.