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14 августа, 18:19

МВД Дагестана объявило в розыск подозреваемого в расправе из кровной мести

Обложка © Telegram / МВД по Республике Дагестан

Обложка © Telegram / МВД по Республике Дагестан

МВД Дагестана объявило в розыск Мусу Хизриева, подозреваемого в жестоком убийстве в Махачкале. По данным следствия, в минувшую пятницу в городском саду на улице Максима Горького 36-летний мужчина на почве кровной мести нанёс 44-летнему оппоненту около 20 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.

Полиция просит граждан, владеющих информацией о местонахождении подозреваемого, связаться с правоохранительными органами по телефонам: 99-42-24 или +7 928 287-30-40.

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Как ранее сообщалось, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также собирается доказательственная база по уголовному делу.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах —читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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