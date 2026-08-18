Наследство или жизнь: Отец убил одного сына и ранил второго в Волгоградской области

В Волгоградской области мужчину подозревают в убийстве одного сына и попытке расправиться со вторым. Дело возбудил Палласовский межрайонный следственный отдел регионального управления СК России, сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)», — сказано в тексте.

По предварительной информации, несколько недель в семье шли ссоры из-за того, как делить имущество. Обострилось всё 14 августа. В тот день двое сыновей приехали к отцу на его работу. Между ними снова вспыхнул конфликт. Мужчина не меньше двух раз выстрелил в одного из сыновей. Тот получил огнестрельные ранения груди и рук и умер прямо на месте.

Затем стрелявший выстрелил во второго сына, который пытался от него сбежать. Пуля попала ему в спину и затылок. Несмотря на ранения, он сумел дойти до ближайшего дома. Там местные жители вызвали скорую и полицию.

Подозреваемого задержали. По просьбе следствия суд отправил его в СИЗО. Сейчас следователи выясняют все детали случившегося и собирают доказательства.

До этого в той же области под уголовное дело о покушении на убийство попал 63-летний мужчина. По версии следствия, он поссорился с двумя рыбаками из Волгограда у Волго-Донского канала: их машина, по его мнению, мешала проезду. После словесной перепалки он ушёл домой за охотничьим ружьём, вернулся и открыл огонь по обоим. Оба получили огнестрельные ранения, один из пострадавших смог сообщить о нападении.