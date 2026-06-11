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11 июня, 14:26

Взял ружьё и пошёл «наказывать»: Волгоградец расстрелял двух рыбаков из-за отказа отогнать машину

В Волгоградской области мужчина ранил двух рыбаков из ружья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dzmitrock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dzmitrock

В Волгоградской области обычная рыбалка закончилась уголовным делом о покушении на убийство. По версии следствия, 63-летний мужчина открыл огонь по двум жителям Волгограда после конфликта у Волго-Донского канала.

Ссора началась из-за автомобиля потерпевших. Подозреваемый решил, что машина мешает проезду. Сначала всё ограничилось словесной перепалкой. После этого мужчина ушёл домой, взял охотничье ружьё и вернулся к водоёму. По данным СК, он решил «наказать обидчиков» и выстрелил по рыбакам не менее двух раз.

Оба пострадавших получили огнестрельные ранения. Один из них смог сообщить о случившемся родственникам, после чего на место вызвали скорую и правоохранителей. Раненых госпитализировали. Состояние одного мужчины врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Подозреваемого задержали. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух человек.

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Полина Никифорова
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