Охотника арестовали за убийство подростка в Кузбассе выстрелом в голову

Суд отправил под стражу охотника, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в Кузбассе выстрелом в голову. Меру пресечения избрал Центральный районный суд Кемерова. Мужчина пробудет в СИЗО два месяца, сообщили в объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.

«Центральным районным судом Кемерова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 июля 2026 года», — уточнили в пресс-службе.