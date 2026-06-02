Охотника арестовали за убийство подростка в Кузбассе выстрелом в голову
Суд отправил под стражу охотника, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в Кузбассе выстрелом в голову. Меру пресечения избрал Центральный районный суд Кемерова. Мужчина пробудет в СИЗО два месяца, сообщили в объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.
«Центральным районным судом Кемерова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 июля 2026 года», — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Крапивинском районе Кузбасса ночью на трассе Междугорное — Крапивинский погиб 17-летний подросток. Его убили пьяные охотники, которые решили во время своих посиделок поехать поохотиться с дробовиком. В тепловизор они заметили силуэт и подумали, что это косуля. Пуля попала юноше в голову, все трое причастных задержаны.
