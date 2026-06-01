«Гоняли по полям»: Футбольный тренер и бизнесмены убили подростка на охоте, приняв за косулю

В Крапивинском районе Кузбасса ночью на трассе Междугорное — Крапивинский был застрелен 17-летний подросток. Мать парня обратилась в соцсетях с просьбой о справедливости, а редакция NGS42.RU выяснила подробности трагедии у источника в силовых структурах.

Компания мужчин выпивала, после чего решила отправиться на охоту с дробовиком. Используя тепловизор, они увидели некое «животное» и выстрелили — пуля попала в подростка. В группе находились, предположительно, тренер детской футбольной школы Константин Ш., лесопромышленник Виталий З. и бизнесмен Евгений Н. На допросе они заявили, что перепутали парня с косулей.

Мужчины, поняв, что стреляли в человека, скрылись, но спустя несколько часов сами явились в отдел полиции. Однако очевидец, находившийся неподалёку, рассказал другую версию: по его словам, нетрезвая компания не охотилась на зверей, а «гоняла по полям» несовершеннолетних на питбайках. Региональный Следком пока ситуацию официально не комментировал. По словам собеседника издания, футбольный тренер и бизнесмены были опрошены и отпущены. Теперь решается вопрос о возбуждении дела.

Подобный инцидент случился в Пензенской области, где скончался 15-летний школьник. В Городищенском районе 56-летний местный житель, находившийся на охоте с товарищем по неосторожности выстрелил из ружья. Обвиняемый полностью признал вину. Погибший не был родственником стрелявшего — мальчика взял на охоту его дядя, а выстрел произвёл друг семьи.