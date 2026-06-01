1 июня, 14:35

Задержаны три охотника, убившие выстрелом в голову подростка в Кузбассе

Обложка © пресс-служба СУСК по Кемеровской области

В Кемеровской области полиция задержала троих мужчин, которые убили в лесу 17-летнего подростка, сообщили в СК по региону. Предположительно, пьяные охотники приняли несовершеннолетнего за косулю.

«По версии следствия, в ночное время 31 мая 2026 года на участке лесного массива недалеко от села Междугорное обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы», — сказано в тексте.

Предварительно, выстрел произвёл один из мужчин, но по наводке товарищей. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.

Как сообщалось, в Крапивинском районе Кузбасса ночью на трассе Междугорное — Крапивинский был застрелен 17-летний подросток. Компания мужчин выпивала, после чего решила отправиться на охоту с дробовиком. Используя тепловизор, они увидели некое «животное» и выстрелили — пуля попала в подростка. На допросе фигуранты заявили, что перепутали парня с косулей. Однако очевидец, находившийся неподалёку, рассказал другую версию: нетрезвая компания якобы не охотилась на зверей, а «гоняла по полям» несовершеннолетних на питбайках.

Татьяна Миссуми
