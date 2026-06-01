Заклеивала рот, морила голодом: Россиянка с рождения истязала дочку и убила её в 6 месяцев

В Башкирии вынесен приговор 29-летней жительнице Благовещенска, которая зверски истязала свою дочь с самого рождения до 6 месяцев, а затем и вовсе убила, не выдержав её плача. Обвиняемая отправлена в исправительную колонию на 17 лет. Решение вынес Верховный Суд Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«В период с августа 2024 по февраль 2025 года осуждённая ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, причиняя малолетней дочери вред здоровью и развитию. Это выражалось в лишении её нормальных условий жизни, медицинской помощи и лекарств», — говорится в приговоре.

Также мамаша ограничивала ребёнка в еде, доведя до истощения, постоянно била и трясла за малейший плач. Она пыталась сломать детскую психику, включая громкую музыку, завязывая рот, заматывая девочку в ткань, чтобы обездвижить. Специально одевала её в тёплую одежду дома во время жары, вызывая потерю сознания. Все действия женщина сопровождала матом и оскорблениями в адрес девочки. А 18 февраля 2025 года она убила дочь, которая вновь расплакалась.

