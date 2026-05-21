Бывший замминистра обороны Афганистана убил женщину и её дочь

В Кабуле арестовали бывшего заместителя министра обороны Афганистана и экс-командующего 203-м армейским корпусом «Гром» генерала Шаура Гуля Паштуна (Shaoor Gul Pashtun). Об этом сообщает агентство Khaama Press.

По данным СМИ, бывшего военачальника обвиняют в убийстве 35-летней женщины и её 19-летней дочери. Задержанный офицер уже дал признательные показания. Как заявил представитель полиции Кабула Халид Дзадран, генерала задержали в 17-м муниципальном округе города. После завершения расследования материалы дела передадут в судебные органы.

Тела погибших обнаружили на прошлой неделе в швейной мастерской в западной части Кабула. Мотивы преступления пока официально не раскрываются.

Ранее женщинам в Герате запретили посещать больницы и госучреждения без бурок — традиционных нарядов с плотной сеткой вместо прорези для глаз. Медицинским организациям разослали предписания. Вход воспрещён как для пациенток, так и для сотрудниц, если они не носят этот вид одежды.