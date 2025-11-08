Талибы* запретили женщинам без бурок посещать больницы и госучреждения в Герате

Власти провинции Герат в Афганистане ввели новые ограничения для женщин, касающиеся правил ношения традиционной одежды. Согласно распоряжению Управления по поощрению добродетели и предотвращению порока, женщинам запрещено появляться в медицинских учреждениях и других государственных структурах без полного закрытия лица и тела с помощью бурки. Об этом передаёт портал Khaama press.

«В Герате женщинам предписано носить бурки во время посещения больниц и других государственных учреждений в связи с ужесточением ограничений по всей провинции», — сказано в публикации.

Ранее жительницам региона разрешалось использовать различные виды мусульманской одежды, включая хиджаб и чадру, но теперь обязательным требованием стала именно бурка — традиционный наряд с плотной сеткой вместо прорези для глаз.

По информации источников в медицинской сфере, представители движения «Талибан»* распорядились не допускать в лечебные заведения как пациенток, так и сотрудниц, не использующих данный вид одежды. Соответствующие указания были направлены руководителям медицинских учреждений из канцелярии губернатора провинции на прошлой неделе.

«Женщинам без бурок также отказали во входе в провинциальный департамент гражданской регистрации, где чиновникам было велено не допускать никого из женщин, чьё тело полностью не закрыто», — добавили в издании.

Параллельно новостной портал Tolo News сообщил о дополнительных мерах: религиозным деятелям предписано во время пятничных проповедей призывать верующих убеждать водителей транспортных средств отказываться от перевозки женщин без бурки. По имеющимся данным, многие перевозчики вынуждены соблюдать эти требования.

Ранее сообщалось, что в Афганистане полностью прекратилась работа интернета. Согласно информации международной службы NetBlocks, занимающейся наблюдением за интернет-сетевым трафиком, это связано с мерами талибов*, направленными на «соблюдение нравственности».

