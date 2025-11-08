Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 20:35

Талибы* запретили женщинам без бурок посещать больницы и госучреждения в Герате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eyetravelphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eyetravelphotos

Власти провинции Герат в Афганистане ввели новые ограничения для женщин, касающиеся правил ношения традиционной одежды. Согласно распоряжению Управления по поощрению добродетели и предотвращению порока, женщинам запрещено появляться в медицинских учреждениях и других государственных структурах без полного закрытия лица и тела с помощью бурки. Об этом передаёт портал Khaama press.

«В Герате женщинам предписано носить бурки во время посещения больниц и других государственных учреждений в связи с ужесточением ограничений по всей провинции», — сказано в публикации.

Ранее жительницам региона разрешалось использовать различные виды мусульманской одежды, включая хиджаб и чадру, но теперь обязательным требованием стала именно бурка — традиционный наряд с плотной сеткой вместо прорези для глаз.

По информации источников в медицинской сфере, представители движения «Талибан»* распорядились не допускать в лечебные заведения как пациенток, так и сотрудниц, не использующих данный вид одежды. Соответствующие указания были направлены руководителям медицинских учреждений из канцелярии губернатора провинции на прошлой неделе.

«Женщинам без бурок также отказали во входе в провинциальный департамент гражданской регистрации, где чиновникам было велено не допускать никого из женщин, чьё тело полностью не закрыто», — добавили в издании.

Параллельно новостной портал Tolo News сообщил о дополнительных мерах: религиозным деятелям предписано во время пятничных проповедей призывать верующих убеждать водителей транспортных средств отказываться от перевозки женщин без бурки. По имеющимся данным, многие перевозчики вынуждены соблюдать эти требования.

В Афганистане десятки женщин бесследно «исчезли» после задержания полицией нравов
В Афганистане десятки женщин бесследно «исчезли» после задержания полицией нравов

Ранее сообщалось, что в Афганистане полностью прекратилась работа интернета. Согласно информации международной службы NetBlocks, занимающейся наблюдением за интернет-сетевым трафиком, это связано с мерами талибов*, направленными на «соблюдение нравственности».

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

*Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Афганистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar