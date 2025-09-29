Талибы* отключили интернет во всём Афганистане

В Афганистане полностью прекратилась работа интернета. Об этом сообщила международная служба NetBlocks, занимающаяся наблюдением за интернет-сетевым трафиком

«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти «Талибана»* предпринимают шаги по соблюдению нравственности», — говорится в сообщении службы.

В настоящее время также наблюдаются проблемы с телефонной связью.

Ранее афганские СМИ сообщали, что высший лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада отдал указание запретить использование проводного интернета в некоторых регионах с целью «предотвращения аморального поведения». По словам официальных лиц, это решение затруднило функционирование государственных служб.

Ранее в Кабуле задержали десятки женщин за внешний вид. Свидетели утверждают, что во время арестов талибы* применяли физическую силу и не привлекали к задержаниям женщин-полицейских. Местные жители также заявили об усилении патрулирования улиц.

