Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 18:21

Талибы* отключили интернет во всём Афганистане

Netblocks: В Афганистане полностью прекратилось интернет-соединение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lizette Potgieter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lizette Potgieter

В Афганистане полностью прекратилась работа интернета. Об этом сообщила международная служба NetBlocks, занимающаяся наблюдением за интернет-сетевым трафиком

«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти «Талибана»* предпринимают шаги по соблюдению нравственности», — говорится в сообщении службы.

В настоящее время также наблюдаются проблемы с телефонной связью.

Ранее афганские СМИ сообщали, что высший лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада отдал указание запретить использование проводного интернета в некоторых регионах с целью «предотвращения аморального поведения». По словам официальных лиц, это решение затруднило функционирование государственных служб.

Талибы* отвергли требование Трампа вернуть США базу Баграм
Талибы* отвергли требование Трампа вернуть США базу Баграм

Ранее в Кабуле задержали десятки женщин за внешний вид. Свидетели утверждают, что во время арестов талибы* применяли физическую силу и не привлекали к задержаниям женщин-полицейских. Местные жители также заявили об усилении патрулирования улиц.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

*Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Афганистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar