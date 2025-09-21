Талибы* отвергли требование Трампа вернуть США базу Баграм

Афганистан отклонил требование американского лидера Дональда Трампа вернуть США авиабазу Баграм. Об этом сообщает Alquds.

Представитель правительства талибов* отверг возможность заключения соглашения о военной базе, несмотря на угрозы американских санкций. Командующий афганской армией Фасихуддин Фитрат добавил, что Афганистан самостоятелен и управляется собственным народом, не полагаясь на внешние силы.

«Афганистан полностью независим, управляется собственным народом и не зависит от какой-либо иностранной державы. Мы не боимся никаких агрессоров и тиранов», — заявил Фитрат.

Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид озвучил готовность армии защищать территорию базы Баграм в течение длительного периода времени, если потребуется противостоять вооружённой агрессии извне.

Авиабаза Баграм, крупнейшая в Афганистане, была жизненно важным центром для военных действий США и НАТО против талибов* после трагических событий 11 сентября 2001 года. В июле 2021 года, на фоне возвращения талибов к власти, американские и союзные контингенты покинули эту стратегически значимую базу.

Напомним, что Трамп ранее заявил, что власти Афганистана столкнутся с плохими последствиями, если не вернут американцам контроль над авиабазой Баграм. Американский лидер не уточнил, какие именно последствия ожидают Кабул.