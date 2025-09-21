Интервидение
20 сентября, 22:24

Трамп пригрозил Афганистану чем-то плохим, если Кабул не отдаст базу Баграм

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Афганистана столкнутся с плохими последствиями, если не вернут американцам контроль над авиабазой Баграм. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто её построил — Соединённым Штатам Америки, — произойдёт что-то плохое», — указал он.

Трамп захотел вернуться в Афганистан
Трамп захотел вернуться в Афганистан

Трамп ранее отметил, что его администрация ведёт переговоры с «Талибаном»* о возможности возобновления ограниченного военного присутствия на авиабазе Баграм. Речь идёт о создании плацдарма для контртеррористических операций, включая размещение пилотируемых самолётов и беспилотников.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

Лия Мурадьян
