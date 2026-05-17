Почти 600 кг гашиша нашли в экскаваторе из Афганистана на границе Узбекистана

В Узбекистане пограничники и таможенники изъяли почти 600 килограммов наркотиков, спрятанных в стреле экскаватора, которые везли из Афганистана. О пресечении контрабанды сообщили в Службе государственной безопасности республики.

В Узбекистане пресекли попытку ввоза почти 600 кг наркотиков из Афганистана. Видео © Telegram /ХAVFSIZLIK

На контрольно-пропускном пункте «Термез — автомобильный» был остановлен грузовик Mercedes-Benz, перевозивший экскаватор Doosan. При сканировании техники внутри обнаружились посторонние предметы. Как установили сотрудники, злоумышленники скрытым способом упаковали в подъёмную стрелу 593 килограмма гашиша и три килограмма опия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о контрабанде и незаконном обороте наркотиков. Водитель, являющийся гражданином Афганистана, задержан. Сейчас принимаются меры для установления и поимки остальных фигурантов преступной цепочки.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала в Забайкальском крае первую в регионе подпольную нарколабораторию, организатором которой оказался местный житель. Оперативники выяснили, что мужчина начинал с мелкого сбыта через закладки, но затем решил расширить бизнес. Во время обыска силовики изъяли готовые дозы и ёмкости с прекурсорами. Общий объём изъятой жидкости превысил 700 литров.