В Забайкалье накрыли первую подпольную лабораторию синтетических наркотиков

ФСБ накрыла в Забайкальском крае первую в регионе подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Организатором нелегального бизнеса оказался местный житель 1979 года рождения.

Задержание организатора лаборатории. Видео © Пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю

Как выяснили оперативники, злоумышленник начинал с мелкого сбыта через тайники («закладки»). Однако со временем он решил масштабироваться: мужчина арендовал помещение и наладил там полный цикл изготовления запрещённых веществ.

При обыске силовики изъяли уже готовые дозы и ёмкости с прекурсорами. Общий объём жидкости составил более 700 литров — такого количества химикатов хватило бы на производство как минимум десяти килограммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по особо тяжкой статье (незаконный сбыт в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.

