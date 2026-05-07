Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 мая, 11:03

В Янино ребёнок выпил наркотик мамы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Volkonska

В посёлке Янино пятилетний ребёнок оказался в реанимации с тяжёлым отравлением, выпив содержимое бутылки, которую оставила его мать. Внутри был синтетический наркотик, сообщает Mash на Мойке.

Медики диагностировали у малыша токсическое поражение и сейчас борются за его здоровье. 29-летняя женщина призналась сотрудникам, что употребляет запрещённые вещества на постоянной основе, а накануне просто забыла убрать со стола ёмкость с остатками запрещёнки. Что именно находилось внутри, не уточняется.

Выяснилось, что ранее горе-мать уже судили за оборот наркотиков. Теперь полиция возбудила в отношении неё дело по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Нальчике мужчина до смерти накачал наркотиками 17-летнюю девушку. Фигуранту дела — 38-летнему жителю столицы Кабардино-Балкарии — инкриминируют незаконную продажу запрещённых веществ несовершеннолетней, а также вовлечение её в потребление.

Владимир Озеров
