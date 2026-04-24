Житель Нальчика накачал 17-летнюю девушку наркотиками до смерти

В Кабардино-Балкарии несовершеннолетняя скончалась от передозировки наркотиков. По данным СК, к употреблению запрещённых веществ её подтолкнул житель Нальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В конце февраля 2026 года подозреваемый склонил несовершеннолетнюю 2008 года рождения к употреблению наркотического средства, которое ранее незаконно приобрел и хранил с целью сбыта. В результате употребления наркотиков несовершеннолетняя скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый — 38-летний житель Нальчика — обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств несовершеннолетней (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и в склонении её к употреблению наркотиков, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 3 ст. 230 УК РФ). По данным МВД по КБР, девушка находилась под его влиянием и употребила наркотики в его доме.

