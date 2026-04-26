Курьер в «наркопарике» с 19 капсулами кокаина попался в Колумбии

Наркокурьер попытался провезти свертки с запрещёнными веществами, приклеив их себе под парик. Таможенники быстро разоблачили его трюк, сообщает пресс-служба Национальной полиции Колумбии.

Снятие «скальпа» с контрабандиста.

Фантазия преступников не знает границ. На этот раз наркокурьер решил обмануть таможню потрясающей «причёской», но на рентгене сотрудников смутили странные полосы у него под волосами, поэтому «скальп» с мужчины сняли прямо на месте.

По данным ряда СМИ, под париком было спрятано 19 капсул (около 220 граммов) кокаина, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 10 000 евро. Курьер хотел доставить их в Амстердам, но нервничал из-за странной формы своей причёски.

