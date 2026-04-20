20 апреля, 08:57

Сельхозбонусы: Российского экс-министра поймали под наркотиками за рулём и с заначкой

Экс-главу Минсельхоза Удмуртии задержали под наркотиками за рулём и завели дело

Обложка © Пресс-служба главы и правительства УР

Бывший министр сельского хозяйства Удмуртии Михаил Юдин оказался под следствием, он задержан за вождение с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошёл на трассе в Завьяловском районе 14 апреля. По предварительным данным, Юдин отказался пройти медицинское освидетельствование, когда его остановили. При проверке у него в автомобиле Belgee обнаружили свёрток с марихуаной. После этого сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства, где нашли ещё около 10 граммов запрещённого вещества.

За административное нарушение на него оформили два протокола — о хранении наркотиков без цели сбыта (ст. 6.8 КоАП) и отказе от медосвидетельствования (ст. 6.9 КоАП). Позже он признал вину. Экс-министра арестовали на пять суток и обязали пройти лечение в наркодиспансере. Также в отношении него завели уголовное дело о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК, до трех лет лишения свободы). Ему может грозить до трёх лет лишения свободы. Юдин занимал пост министра с 2021 года и покинул должность весной 2025-го.

Пять тонн химии и центнер мефедрона: Облава ФСБ застала врасплох тамбовских наркодельцов

Ранее в Московской области полиция задержала мужчину, который превратил частный дом в склад для наркотиков. При обыске там нашли 4 килограмма кокаина, что эквивалентно примерно 8 тысячам разовых доз.

Владимир Озеров
