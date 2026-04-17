Пять тонн химии и центнер мефедрона: Облава ФСБ застала врасплох тамбовских наркодельцов

Силовики пресекли в Тамбовской области деятельность пятерых местных жителей, которые наладили подпольное производство наркотиков в особо крупных объёмах. Данную информацию передали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Тамбовской области задержали пятерых организаторов производства наркотиков.

Оперативники федеральной службы безопасности при силовой поддержке Росгвардии задержали всех пятерых фигурантов. Как выяснилось, злоумышленники организовали нарколабораторию в производственном помещении, которое принадлежало одному из них и находилось на территории Гавриловского муниципального округа.

Из цеха изъяли химическое оборудование, реактивы и почти 97 килограммов готового мефедрона. Также полицейские нашли свыше пяти тысяч литров различных прекурсоров. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотиков в особо крупном размере группой по предварительному сговору). В настоящее время продолжается комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что сотрудники подмосковной полиции ликвидировали крупную точку сбыта запрещённых веществ. Оперативники задержали местного жителя, который устроил в собственном частном доме склад для хранения особо опасных наркотиков. Из незаконного оборота изъяли четыре килограмма кокаина — это примерно восемь тысяч разовых доз. В операции участвовали сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков, полицейские Московской области и оперативники из Солнечногорска.