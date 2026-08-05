Машину с телами сожгли: В Приморье отец и сыновья жестоко расправились с семьёй из-за спора о земле

Присяжные признали жителя Приморья и двух его сыновей виновными в убийстве семейной пары в Шкотовском районе. Преступление произошло в 2016 году, сообщила прокуратура края. Подсудимые длительное время конфликтовали с соседями по земельному участку. Сыновьям мужчины было 20 и 22 года.

«Мотивом преступления послужил спор о праве проезда по территории, принадлежавшей потерпевшим», — говорится в сообщении.

По версии обвинения, мужчины заранее выяснили маршрут семейной пары и подкараулили её на окраине села Анисимовка. Они разбили топором и монтировкой стёкла автомобиля потерпевших. Когда мужчина вышел из машины, один из подсудимых ударил его топором по голове. Женщина попыталась уехать, однако автомобиль застрял на болотистом участке. После этого фигуранты нанесли ей множественные удары. Затем мужчины переместили автомобиль с телами в безлюдное место и сожгли его, чтобы скрыть следы преступления.

В июне 2020 года присяжные вынесли по этому делу оправдательный вердикт, после чего подсудимые вышли из-под стражи. Прокуратура обжаловала решение, а вышестоящий суд отменил приговор и направил материалы на новое рассмотрение. После нового вердикта фигурантов взяли под стражу в зале суда. Председательствующий судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания и определением итоговой квалификации действий подсудимых.

Ранее Тимирязевский суд Москвы приговорил гражданина Белоруссии к 15,5 года колонии за пытки и убийство знакомого. Преступление произошло в июле прошлого года в квартире на Клязьминской улице, куда осуждённый пришёл вместе с приятелем и потребовал у хозяина алкоголь. После отказа нападавшие избили мужчину и прижигали его утюгом, пока он не назвал пин-код банковской карты. Затем они перенесли потерпевшего в ванну, пытаясь создать видимость утопления, забрали его телефон и продали за 1500 рублей. Следователи установили причастность одного из участников нападения, после чего суд признал его виновным.