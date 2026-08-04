В Москве приезжий до смерти запытал утюгом приятеля ради выпивки

Гражданина Белоруссии приговорили к 15,5 года колонии за пытки и убийство знакомого в московской квартире. Подробности дела сообщает сайт MK.Ru.

Преступление произошло в июле прошлого года на Клязьминской улице. Осуждённый и его приятель пришли к хозяину жилья, с которым раньше выпивали, и потребовали угостить их алкоголем.

После отказа мужчины начали избивать потерпевшего и прижигать его утюгом. Под пытками он сообщил пин-код от банковской карты, после чего потерял сознание.

Чтобы скрыть произошедшее, нападавшие перенесли тело в ванну, пытаясь создать видимость утопления. Затем они забрали телефон погибшего, продали его за 1500 рублей и потратили деньги.

Следователи установили причастность одного из участников нападения. Тимирязевский суд Москвы признал его виновным и назначил 15,5 лет тюрьмы.

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