Школьников из Дагестана, убивших котёнка, поставят на учёт

Малолетних братьев, которые замучили котёнка в Каспийске, поставят на профилактический учёт, а их отца оштрафуют. Данное заявление сделали в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

В Каспийске нашли школьников, жестоко обращавшихся с котёнком. Видео © Пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Личности малолетних живодёров установили после того, как запись с камеры домофона разошлась по соцсетям и спровоцировала мощный общественный резонанс. Обоих мальчиков вместе с отцом доставили в отдел полиции. На опубликованных кадрах из участка видно, что задержание не вызвало у детей особого страха: они сидели на стульях, беззаботно болтая ногами.

В разговоре с полицейскими школьники пообещали, что больше никогда так не поступят, и уверяли, что сильно раскаиваются в содеянном. Хотя люди в региональных социальных сетях сомневаются в их искренности.

На родителя составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. В отношении самих несовершеннолетних принято решение о постановке на учёт.

Напомним, в Каспийске двое детей зверски убили котёнка, а момент расправы зафиксировала камера домофона. На кадрах видно, как школьники подбрасывают животное в воздух, после чего со смехом наблюдают за его предсмертными конвульсиями. На крики сбежалась другая кошка, но мучители остались стоять безучастно. После обнародования видео пользователи дагестанских пабликов потребовали немедленно найти виновных и привлечь их к ответственности.