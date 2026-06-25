В Екатеринбурге хозяин щенка жёстко избил питомца за отказ идти домой с прогулки

В Екатеринбурге на улице Готвальда произошёл инцидент с жестоким обращением с животным. Мужчина избил щенка, который не хотел идти домой с прогулки. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Очевидцы рассказали, что мужчина силой тянул собаку за поводок, фактически поднимая её в воздух. По их словам, щенок выглядел сильно испуганным, не сопротивлялся и не издавал звуков.

В Екатеринбурге хозяин щенка жёстко избил питомца. Видео © 360.ru

«На вопросы о том, зачем он так делает, сказал: «Моя собака, что хочу — то и делаю. Я хочу домой, она не идёт, поэтому я её бью», — процитировали живодёра очевидцы.

Также они рассказали, что дома животное могут содержать в клетке. После произошедшего местные жители обратились в правоохранительные органы и в зоозащитные организации для проверки ситуации.

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