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18 июня, 10:55

В Красноярске ветеринар держит спасённую собаку в клетке по 12 часов

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Красноярске спасённая собака каждый день проводит в клетке около 12 часов. Местный житель рассказал, что животное держит его соседка-ветеринар, которая забрала питомца домой после лечения в клинике.

Ранее собака получила тяжёлую травму, когда застряла в сломанной межкомнатной двери. Её экстренно доставили к ветеринарам, после чего несколько месяцев восстанавливали. После реабилитации животное забрала врач. Однако на время работы она запирает хвостатого в клетке.

Ветеринар из Красноярска держит собаку в клетке по 12 часов. Видео © Telegram / 360.ru

Очевидец заявил, что питомец пытается выбраться и из-за этого получает новые повреждения. Мужчина предлагал выкупить собаку и найти ей других владельцев, но получил отказ. Он уже обратился за консультацией в ветнадзор и намерен добиваться решения ситуации через полицию или суд.

«Непонятно, зачем они взяли её, если хозяйке некогда ей заниматься, а сыну она не нужна. Гуляют с ней по 10 минут утром и вечером, иногда — полчаса», — возмущается собеседник 360.ru.

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Борис Эльфанд
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