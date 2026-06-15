Экзамен по воспитанию и ОСАГО: Хозяев собак бойцовских пород хотят взять под контроль

В Госдуму хотят внести законопроект о новых правилах безопасности при выгуле бойцовских собак. Об этом сообщил вице-спикер палаты и первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков в своём тг-канале.

По его словам, каждый год происходят сотни случаев, когда собаки опасных пород без намордников и поводков нападают на людей или домашних животных. Один из последних эпизодов случился в Севастополе: мать отошла за кофе, а когда вернулась, увидела у дочери укусы на лице. Как заявил Даванков, пьяный мужчина выгуливал бойцовских собак без поводка и намордника, сейчас его ищет полиция.

Авторы инициативы предлагают сделать ответственность владельцев таких животных реальной ещё до покупки питомца. Хозяев опасных пород хотят обязать сдавать экзамен на знание правил выгула и воспитания собак. Если человек нарушит требования, то должен быть готов пожизненно оплачивать содержание животного в приюте.

Ещё одна мера — обязательная ежегодная страховка по принципу ОСАГО. Такой полис, как объяснил Даванков, должен покрывать лечение пострадавших, если собака причинит кому-то вред.

Проблема не только в «бойцовских опасных» собаках, о которых сегодня говорят на каждом углу. Всё начинается с хозяев, которые не воспитывают питомца, не занимаются дрессировкой, не уделяют ему внимания или вообще превращают жизнь животного в издевательство: держат в клетке, лишают еды и воды, запирают и сами доводят до агрессии.

Есть и другие владельцы — те, кто выпускает собаку на самовыгул или спускает с поводка во дворе. А бывают и откровенные неадекваты, которые специально заводят сильных псов, чтобы натравливать их на других животных или людей. Таких историй, увы, хватает.

Один из недавних случаев произошёл в Новосибирске. Бойцовский пёс напал на людей и маленькую собаку, пока его хозяин пил во дворе. Кроме чихуахуа, пострадали ещё двое мужчин: животное вцепилось одному из них в плечо. Оттащить пса удалось только с огромным трудом. У второго пострадавшего серьёзно повреждены связки ноги — мужчина не мог самостоятельно подняться с земли. Самого пса поймали лишь на следующий день.