Равносильно оружию: Желающих купить бойцовскую собаку хотят отправлять к психиатру

Желающие приобрести собаку бойцовской породы должны проходить обязательный медицинский осмотр у психиатра, уверен заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Соответствующее обращение он направил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Копия документа имеется в распоряжении RT.

По словам эксперта, в России наблюдается рост случаев натравливания собак на людей, поэтому важно продолжать принимать меры по защите граждан от бездомных животных и собак бойцовых пород, которые угрожают жизни и здоровью людей. Юрист подчеркнул, что бойцовские псы часто используются хозяевами в конфликтных ситуациях, хотя это прямо запрещено законом. При этом мотивами для противоправных действий служат хулиганство, устрашение и умысел на причинение телесных повреждений оппонентам.

«В связи с изложенным прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать указание рассмотреть инициативу о введении обязательного медицинского осмотра у врача-психиатра лиц, решивших приобрести собаку бойцовой породы. По аналогии с получением разрешения на приобретение и владение охотничьим или гражданским оружием самообороны сроком на пять лет», — говорится в тексте обращения.

Также Соловьёв предложил, чтобы уполномоченные органы сферы здравоохранения разработали критерии для медицинского тестирования и бланки врачебного заключения о состоянии здоровья гражданина, желающего приобрести собаку бойцовой породы. А для эффективной реализации нормы юрист призвал предусмотреть административную ответственность для нарушителей нормы, причём как для покупателей животных, так и для продавцов.