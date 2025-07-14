Временная разлука: Кинолог объяснил, как уехать в отпуск и не травмировать собаку

В то время как для многих россиян отпуск – это период отдыха и приятных впечатлений, для владельцев собак он может стать источником беспокойства. Не у всех есть возможность взять своего четвероногого друга с собой в поездку. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами, как подготовить собаку к временной разлуке во время отпуска и снизить её тревожность.

«Все собаки переносят разлуку по-разному. Как правило социализированным питомцам она даётся намного проще. Для любого случая есть одно правило: задолго до вашего отъезда вы должны познакомить животное с его временным жилищем и с людьми, которые будут его окружать. С некоторыми собаками придётся съездить в новое место несколько раз», — подчеркнул эксперт в беседе с РИАМО.

Кинолог советует владельцам собак внимательно наблюдать за поведением питомца, когда они покидают дом. Если собака проявляет признаки беспокойства, воет или портит вещи в отсутствие хозяина, отпуск может стать для неё тяжёлым испытанием. Важно заранее скорректировать такое поведение, постепенно приучая животное оставаться одному или обратившись за помощью к профессионалу.

Оптимальным решением является помощь со стороны близких. Особенно хорошо, если кто-то из родственников или друзей сможет пожить с собакой в вашем доме. В знакомой обстановке, ассоциирующейся с безопасностью, даже самой пугливой собаке будет легче перенести разлуку. К тому же, питомец обычно знаком с друзьями и родственниками, что снижает уровень стресса при встрече.

Если не удалось найти подходящих знакомых или родственников, можно рассмотреть вариант приглашения выгульщика собак в свою квартиру.

В качестве альтернативы, для собак без серьёзных проблем поведения можно рассмотреть вариант зоогостиницы. Там персонал будет следить за привычным распорядком дня питомца, а также может предложить услуги видеонаблюдения и возможность поговорить с собакой на расстоянии. Важно, чтобы это не вызвало у животного излишнего возбуждения и стресса.