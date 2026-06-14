Бойцовская собака разорвала лицо и плечи 6-летней девочке в Севастополе

В Севастополе бойцовские собаки набросились в сквере на шестилетнюю девочку, ребёнка доставили в больницу. Полиция начала проверку по факту ЧП. Устанавливается личность хозяина пса. Об этом рассказали в управлении МВД России по региону.

Как сообщила мать пострадавшей, она вместе с подругой, восьмилетним сыном и шестилетней дочерью гуляла в парке на улице Николая Музыки. Дети катались на самокатах, а приятельницы отошли в кафе, чтобы купить себе кофе. Уже в заведении женщина услышала крик дочери и сразу выбежала.

«Мама детей рассказала, что неизвестный мужчина выгуливал в парке двух собак бойцовской породы без поводка и намордников, оба пса покусали её младшую дочь за лицо и предплечье», — уточнили в МВД.

В больнице девочке оказали помощь, её жизни ничего не угрожает. Сейчас полиция опрашивает очевидцев и ведёт поиски владельца собак.

Ранее сотрудники дорожно-патрульной службы предотвратили нападение стаи бездомных собак на девушку в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии. Дикие животные окружили пешехода, но ситуацию разрешил подъехавший патруль.