ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 14:57

Бойцовская собака разорвала лицо и плечи 6-летней девочке в Севастополе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

В Севастополе бойцовские собаки набросились в сквере на шестилетнюю девочку, ребёнка доставили в больницу. Полиция начала проверку по факту ЧП. Устанавливается личность хозяина пса. Об этом рассказали в управлении МВД России по региону.

Как сообщила мать пострадавшей, она вместе с подругой, восьмилетним сыном и шестилетней дочерью гуляла в парке на улице Николая Музыки. Дети катались на самокатах, а приятельницы отошли в кафе, чтобы купить себе кофе. Уже в заведении женщина услышала крик дочери и сразу выбежала.

«Мама детей рассказала, что неизвестный мужчина выгуливал в парке двух собак бойцовской породы без поводка и намордников, оба пса покусали её младшую дочь за лицо и предплечье», — уточнили в МВД.

В больнице девочке оказали помощь, её жизни ничего не угрожает. Сейчас полиция опрашивает очевидцев и ведёт поиски владельца собак.

Бездомные собаки покусали одного из богатейших экс-депутатов Челябинской области
Бездомные собаки покусали одного из богатейших экс-депутатов Челябинской области

Ранее сотрудники дорожно-патрульной службы предотвратили нападение стаи бездомных собак на девушку в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии. Дикие животные окружили пешехода, но ситуацию разрешил подъехавший патруль.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Дети
  • ЧП
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar