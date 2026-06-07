Бездомные собаки покусали одного из богатейших экс-депутатов Челябинской области

В Челябинске бездомные собаки напали на одного из богатейших экс-депутатов местного заксобрания Алексея Денисенко. О случившемся он рассказал в соцсети. По словам 47-летнего бизнесмена, он выгуливал своих питомцев, как вдруг на него накинулась свора дворняг.

Соабки покусали экс-депутата под Челябинском. Фото © VK / Алексей Денисенко

«Я сам люблю животных, и сегодня как раз гулял со своими собаками. Во время прогулки на нас напала дикая свора. В результате – укусы, несколько швов... Очевидно, закон требует изменений. Семь лет практики показали, что обещания сократить численность бродячих животных не сбылись», — поделился пострадавший.

Соабки покусали экс-депутата под Челябинском. Фото © VK / Алексей Денисенко

Денисенко напомнил, что существуют законы, обязывающие местные власти заниматься отловом бездомных животных, но на практике, утверждает он, это никак не реализуется.

Алексей Денисенко — бывший депутат Законодательного Собрания Челябинской области, кандидат экономических наук и экс-директор по развитию обувной компании «Юничел». В 2021 году он входил в число богатейших депутатов региона с доходом 162 млн рублей.