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Регион
7 июня, 14:41

Бездомные собаки покусали одного из богатейших экс-депутатов Челябинской области

Алексей Денисенко. Обложка © VK / Алексей Денисенко

Алексей Денисенко. Обложка © VK / Алексей Денисенко

В Челябинске бездомные собаки напали на одного из богатейших экс-депутатов местного заксобрания Алексея Денисенко. О случившемся он рассказал в соцсети. По словам 47-летнего бизнесмена, он выгуливал своих питомцев, как вдруг на него накинулась свора дворняг.

Соабки покусали экс-депутата под Челябинском. Фото © VK / Алексей Денисенко

Соабки покусали экс-депутата под Челябинском. Фото © VK / Алексей Денисенко

«Я сам люблю животных, и сегодня как раз гулял со своими собаками. Во время прогулки на нас напала дикая свора. В результате – укусы, несколько швов... Очевидно, закон требует изменений. Семь лет практики показали, что обещания сократить численность бродячих животных не сбылись», — поделился пострадавший.

Соабки покусали экс-депутата под Челябинском. Фото © VK / Алексей Денисенко

Соабки покусали экс-депутата под Челябинском. Фото © VK / Алексей Денисенко

Денисенко напомнил, что существуют законы, обязывающие местные власти заниматься отловом бездомных животных, но на практике, утверждает он, это никак не реализуется.

Алексей Денисенко — бывший депутат Законодательного Собрания Челябинской области, кандидат экономических наук и экс-директор по развитию обувной компании «Юничел». В 2021 году он входил в число богатейших депутатов региона с доходом 162 млн рублей.

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Татьяна Миссуми
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