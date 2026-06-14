Полицейские спасли девушку от стаи собак на улице в Кабардино-Балкарии

Сотрудники дорожно-патрульной службы предотвратили нападение стаи бездомных собак на девушку в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии. Дикие животные окружили пешехода, но ситуацию разрешил подъехавший патруль. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Бродячие псы чуть не разорвали девушку с домашним питомцем в республике. Отогнать агрессивную стаю смог только экипаж ДПС, который проезжал мимо.

Стая собак напала на девушку в КБР. Видео © Telegram / Mash Gor.

На записи с места событий видно, как девушка держит собаку на поводке и стоит на тротуаре возле перехода. К ней приближаются минимум шесть бездомных животных. Они громко лают и проявляют агрессию. В момент, когда стая окружила женщину с питомцем, к перекрестку подъехала служебная машина автоинспекторов.

Полицейские включили проблесковые маячки и сирену. Затем они остановились у пешеходного перехода. Звуки спецсигнала испугали собак, и те отбежали от девушки. После этого она спокойно перешла дорогу.

Ранее в Подмосковье собака сорвалась с поводка и набросилась на 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде с братом в СНТ «Кедр-1» Дмитровского округа. Ребёнок получил серьёзные травмы шеи, плеча, уха и носа и был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью.