Пушистые коллеги: Юрист объяснил, как протащить собаку в офис и не вылететь с работы

Единственный легальный способ взять питомца на рабочее место — официальное письменное согласование с руководством. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Он пояснил, что Трудовой кодекс не предусматривает никаких оснований для нахождения животных в офисе. Более того, в ряде случаев это прямо запрещено санитарными нормами, и прописывать такие ограничения в локальных актах не требуется.

«Совершенно логично, что если ты работаешь на пищевом производстве, то брать питомца — это смертельно опасно», — привёл пример эксперт в разговоре с «Абзацем».

Кофанов подчеркнул, что прямых указаний на конкретных животных — кошек, собак или попугаев — в законодательстве нет. Однако у работодателя существует фундаментальная обязанность обеспечивать безопасные условия для всего коллектива, и администрация не может гарантировать этого, если кто-то из сотрудников самовольно приведёт четвероногого друга.

Именно поэтому юрист рекомендует действовать исключительно через фиксацию разрешения в письменном виде. Такой документ в будущем защитит сотрудника от обвинений в нарушении дисциплины или условий труда. Тем же, кто решит обойти процедуру, стоит помнить об ответственности.

Ранее психолог рассказал, как можно ответить человеку, который распускает сплетни на работе. В частности он рекомендовал не поддаваться на провокации, если в коллективе начинают циркулировать порочащие вас домыслы, — встречные попытки оправдаться лишь подольют масла в огонь. Когда же объектом пересудов становится кто-то из коллег, не следует поощрять эти беседы даже молчаливым участием и тем более тиражировать услышанное дальше.