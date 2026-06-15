«Гигиена труда»: Россиянам объяснили, как спасти кисти от туннельного синдрома

Причиной онемения пальцев рук может стать туннельный синдром запястного канала, который часто развивается из-за длительной работы за компьютером и привычки постоянно пользоваться смартфоном. О способах предотвращения и лечения этого недуга в интервью радио Sputnik рассказал президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин.

«Существует целый ряд специальных лечебных методов. Во-первых, это назначение гигиены труда, назначение лечебной физкультуры, которая снижает напряжение в мышцах кисти, они передавливают нерв, и в результате приводят к поражению нерва», — пояснил специалист.

В более сложных случаях, по словам медика, применяются блокады — инъекции лекарственных препаратов непосредственно в канал, где проходит нерв, хотя это зачастую лишь временная мера. В самых запущенных ситуациях требуется хирургическое вмешательство, которое освобождает нерв от сдавливающих его тканей. Гальперин подчеркнул, что причина развития синдрома кроется в неправильных движениях и неверной нагрузке, поэтому важно вовремя выявить проблему и предупредить заболевание.

Ранее сообщалось, что длительная работа за компьютером и сухой воздух в офисе вызывают зрительную усталость и дискомфорт. Современные экраны излучают коротковолновой синий свет, который утомляет глаза и может нарушать выработку мелатонина (регулирует биоритмы). Офисным сотрудникам с коррекцией зрения и линзами рекомендуется выбирать линзы с фильтром синего света, использовать антибликовые покрытия, правильное освещение и располагать экран на расстоянии 40–70 см от глаз.