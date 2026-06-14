Вброс и вопрос: Как одной фразой обезвредить коллегу-сплетника на работе

Если коллеги распускают о вас слухи, не стоит реагировать или пытаться их опровергнуть. Когда сплетничают о другом сотруднике, не нужно поддерживать такие разговоры и тем более передавать их дальше, посоветовал старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный.

«Что делать, если жертвой сплетен стали вы? Первое — не реагировать! Тем более, не оправдываться и не опровергать. Этим вы только раззадорите сплетников», — подчеркнул эксперт в интервью «Газете.ru».

Он рекомендовал дискредитировать источник сплетен. Если коллега в доверительной беседе сообщает вам, что некто говорит о вас гадости, выслушайте и ответьте: «Если он так говорит про меня, то что же он говорит про тебя?» Тем самым вы укажете, что сплетник сам рискует стать объектом обсуждения. Другой приём — рассказать сплетнику заведомо ложную информацию, а когда он её передаст дальше, публично разоблачить.

К слову, каждый третий сотрудник в России сталкивался с офисными конфликтами, а половина регулярно бесятся на коллег. Life.ru разобрался, почему вредно терпеть, как договориться за три минуты и когда пора бежать к HR.