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14 июня, 10:30

Вброс и вопрос: Как одной фразой обезвредить коллегу-сплетника на работе

Психолог Неровный подсказал способ обезвредить коллегу-сплетника на работе

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Если коллеги распускают о вас слухи, не стоит реагировать или пытаться их опровергнуть. Когда сплетничают о другом сотруднике, не нужно поддерживать такие разговоры и тем более передавать их дальше, посоветовал старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный.

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«Что делать, если жертвой сплетен стали вы? Первое — не реагировать! Тем более, не оправдываться и не опровергать. Этим вы только раззадорите сплетников», — подчеркнул эксперт в интервью «Газете.ru».

Он рекомендовал дискредитировать источник сплетен. Если коллега в доверительной беседе сообщает вам, что некто говорит о вас гадости, выслушайте и ответьте: «Если он так говорит про меня, то что же он говорит про тебя?» Тем самым вы укажете, что сплетник сам рискует стать объектом обсуждения. Другой приём — рассказать сплетнику заведомо ложную информацию, а когда он её передаст дальше, публично разоблачить.

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Борис Эльфанд
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