Бесит коллега? Возможно, проблема в вас! Как перестать додумывать и выяснить правду за 5 шагов

Явление, знакомое каждому офисному работнику: тиканье внутреннего таймера, который включается после очередной фразы коллеги или сообщения в рабочем чате. Ещё минуту назад все было хорошо, но вдруг мир сужается до одной-единственной персоны, которая делает всё возможное, чтобы вывести вас из себя. По данным исследования, примерно треть работников в России испытывает регулярный стресс из-за поведения сослуживцев, а количество таких случаев за год и вовсе удвоилось. Life.ru поговорил с бизнес-психологом Екатериной Каталиной и узнал, как не дать раздражению разрушить карьеру. Сейчас всё расскажем!

Остановите внутреннего сценариста

Первая мысль, когда раздражение достигает пика: человек делает это специально. Не ответил в чате — игнорирует. Перебил на планёрке — хочет унизить публично. Однако психолог предупреждает: в большинстве случаев злой умысел тут ни при чём, а его «достраивание» представляет собой ошибку восприятия.

Перестаньте гадать, что у бесящего коллеги в голове. Нужно смотреть на конкретные действия. Не «она меня ненавидит», а «она в третий раз пишет мне после десяти вечера». Не «он хочет выставить меня дураком», а «он перебил меня дважды». Екатерина Каталина Бизнес-психолог, экономист

Пытаясь прочесть мысли другого, человек приписывает ему намерения, которых у того чаще всего нет. Чтобы разобраться в ситуации, нужно опираться исключительно на реальные факты. Разговор «я чувствую себя униженным, когда ты меня перебиваешь» куда конструктивнее абстрактного «ты меня не уважаешь». Только перевод эмоций в конкретные действия помогает увидеть реальную проблему, а не её искажённое восприятие собственным сознанием.

Забудьте про дружбу: договаривайтесь, а не любите

Конфликт на работе: как перестать терпеть и не сорваться — советы бизнес-психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Второй важный момент, который эксперт советует усвоить раз и навсегда: на работе необязательно любить всех. Попытки подружиться и наладить эмоциональную связь с тем, кто вызывает негатив, чаще всего ведут в тупик. Куда разумнее договориться о простых, понятных правилах игры. В каком формате вы работаете? До скольких можно писать рабочие сообщения? Где зона вашей ответственности, а где — сослуживца?

«Один короткий разговор на три минуты снимает напряжение лучше, чем месяц обсуждений с другими коллегами за спиной», — подчёркивает Екатерина. Эта простая техника позволяет перевести взаимоотношения из плоскости личных обид в сугубо профессиональное русло, где царствуют регламенты, а не эмоции.

Жалобы за спиной: ложное облегчение

Что делать, если бесит коллега? Советы от бизнес-психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Казалось бы, что может быть естественнее, чем обсудить надоевшего сослуживца с кем-то ещё? В моменте это действительно приносит временное облегчение. Однако психолог называет это «самой опасной штукой». Так называемый слив негатива третьим лицам фиксирует образ «врага» в сознании и распускает сплетни среди команды. Вместо решения одного раздражающего факта человек запускает разрушительный механизм. Атмосфера в коллективе уничтожается, появляются коалиции и общая токсичность. И в этой ситуации, как предупреждает Екатерина Каталина, виноватым становится уже не «бесящий» коллега, а тот, кто предпочёл жаловаться за спиной вместо того, чтобы решать вопрос напрямую.

Посмотрите на себя: возможно, бесите именно вы

Раздражение — это часто не про коллегу, а про то, что у вас самого кончились силы. Раздражает, что пишут по вечерам? Тогда вечером выключайте чат. И не прокручивайте в голове слова коллеги, когда уже пришли домой. Екатерина Каталина Бизнес-психолог, экономист

Третий совет, который сложнее всего принять на вооружение: посмотреть на собственное состояние. Если вы не выспались, горит дедлайн или вы просто хронически переработали, раздражать будет даже тот коллега, который просто сидит рядом и дышит. Волна гнева часто не имеет отношения к личности сослуживца. Это крик собственной усталости и перегрузки. Прежде чем атаковать оппонента, стоит проверить базовые настройки организма: выспались ли вы, голодны ли.

Если раздражают ночные сообщения — выключайте уведомления. Если бесят фоновые разговоры — наденьте наушники. Иногда вопрос решается не разговором с другим человеком, а заботой о собственной ресурсности. И тогда «бесящий» внезапно перестаёт быть таковым.

Красная линия: когда бежать к HR

76% россиян сталкивались с травлей на рабочем месте: что делать и как понять, что пора обращаться к HR? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Однако все вышеперечисленные советы работают только в рамках рабочей нервозности. Психолог проводит чёткую грань: если вас унижают при всех, травят или угрожают — это не нервы и не «он просто такой человек». Это опасная ситуация, требующая вмешательства. По данным исследований, с травлей на рабочем месте сталкивались 76% россиян, причём в 82% случаев обидчиком выступал руководитель, а 6% доходило даже до угроз физической расправы. В этом случае попытки договориться «по-хорошему» не просто бесполезны, но и опасны. Эксперт советует сохранять переписки, фиксировать факты и сразу идти к начальству или в отдел кадров. Профессиональная безопасность и человеческое достоинство всегда должны стоять выше попытки сохранить плохой мир.

Подавляющее большинство офисных конфликтов решается коротким разговором формата «давай договоримся, как нам не мешать друг другу». Исследования подтверждают, что большинство споров и раздражений не требуют сложных манипуляций или эскалации. Не нужно терпеть годами и накапливать токсичность в своём сердце. Нужно действовать быстро, прямо и профессионально. А вы когда-нибудь стакливались с травлей на рабочем месте? Кстати, недавно Life.ru рассказал о клещах-мутантах, которые не боятся спреев. В статье мы подробно разобрали 5 правил защиты, которые спасут весной 2026!