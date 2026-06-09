Каждый второй работодатель в РФ теперь не прочь позвать уволенного обратно — тренд набирает обороты

Приглашать уволенных сотрудников обратно в свои ряды российские компании начали заметно чаще. Такой вывод содержится в исследовании SuperJob, материалы которого оказались в распоряжении ТАСС.

Согласно данным опроса, в течение последних двенадцати месяцев попытки вернуть тех, кто уже работал в организации прежде, предпринимали 48% предприятий. Для сравнения: годом ранее подобную практику применяли лишь 32% работодателей, уточняется в отчёте. Из числа компаний, рассылавших такие предложения, только 14% сообщили, что на их зов откликнулись все адресаты. В 67% случаев возвращались несколько человек, а пятая часть работодателей не сумела заинтересовать обратным наймом ни одного бывшего подчинённого.

Исследователи SuperJob также обратили внимание, что обладателей дипломов о среднем профессиональном образовании компании зовут назад чаще, чем тех, у кого есть высшее образование.

Главными мотивами для возвращения сотрудники называют достойную заработную плату (24%), тёплую атмосферу в коллективе (12%), улучшенные условия труда либо удобный график, а также переход на новую должность или повышение в должности (по 10%). Дополнительно респонденты указывали на искренний интерес к своей работе (9%). Стабильность предприятия сочли ключевым фактором 7% опрошенных, а смену начальства — 2%. Исследование проводилось с 1 по 14 мая 2026 года, в нём приняли участие тысяча человек.

Ранее Life.ru рассказывал о правах работников с ненормированным рабочим днём. По закону (ТК РФ) за ненормированный график полагается как минимум три дополнительных оплачиваемых дня отпуска. При этом работодатель не может использовать особый режим как предлог для регулярных переработок: привлекать сотрудника к труду сверх установленной продолжительности дня систематически запрещено.