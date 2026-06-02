Один разговор и место сохранено: HR раскрыла топ-способ сорвать планы босса по вашему увольнению

Если вам кажется, что руководство готовится к вашему увольнению, важно не поддаваться эмоциям и не усугублять ситуацию своими действиями. Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала Life.ru, как защитить свои интересы и сохранить профессиональную репутацию.

Если вам кажется, что вас хотят уволить, важно сохранять спокойствие и профессионализм. Люди часто начинают заранее накручивать себя и додумывать негативные сценарии. Руководители, возможно, даже не рассматривают увольнение, но сотрудники своими эмоциональными реакциями сами создают дополнительные аргументы против себя. Зулия Лоикова Независимый HR-эксперт

Эксперт советует избегать конфликтов, криков, обвинений и выяснения отношений. Вместо этого следует продолжать добросовестно выполнять свои обязанности и не давать поводов для претензий по поводу дисциплины или качества работы.

Превосходите ожидания и фиксируйте результаты

По словам Лоиковой, в подобной ситуации стоит сосредоточиться на том, чтобы демонстрировать инициативу, вовлечённость и результативность.

Также важно сохранять доказательства своей работы: переписку в корпоративной почте и официальных мессенджерах, благодарности клиентов и коллег, результаты аттестаций, сведения о премиях и других поощрениях.

Если возникают спорные ситуации, эксперт рекомендует фиксировать значимые события и договорённости, сохраняя документы и рабочие коммуникации.

«Положительные отзывы, благодарственные письма, результаты аттестаций, премии и поощрения могут стать важными аргументами в вашу пользу, если возникнут вопросы о профессиональной компетентности», — подчеркнула она.

Стоит ли говорить с руководителем напрямую

В ряде случаев открытый разговор может помочь прояснить ситуацию. Для такой беседы эксперт советует заранее подготовиться: продумать вопросы, аргументы и возможные пути решения проблемы.

Во время разговора важно сохранять спокойствие и деловой тон, избегая давления, упрёков и апелляции к личным обстоятельствам.

Следует выяснить причины возможного недовольства руководства и понять, насколько оправданы ваши опасения. Полезно спросить, что можно улучшить в работе и какие шаги помогут повысить вашу ценность для компании.

Если руководитель указывает на реальные недостатки, стоит признать их и предложить конкретный план действий по исправлению ситуации. Такой подход позволяет вовлечь руководство в процесс и продемонстрировать заинтересованность в развитии.

Кроме того, Лоикова рекомендует ставить перед собой амбициозные цели, значимые для компании, и при необходимости просить поддержку в обучении и профессиональном развитии.

Если увольнение неизбежно

Если ситуация складывается не в пользу сотрудника, важно внимательно изучить трудовой договор и локальные нормативные акты организации.

При наличии профсоюза стоит обратиться за поддержкой к нему. Если профсоюза нет, целесообразно проконсультироваться с юристом по трудовому праву.

Эксперт также советует рассмотреть вариант увольнения по соглашению сторон. Такой формат нередко позволяет сторонам договориться на более комфортных условиях, чем при затяжном конфликте.

Параллельно имеет смысл обновить резюме и начать поиск новых возможностей на рынке труда.

Куда обращаться при давлении работодателя

Если работодатель оказывает давление, угрожает, создаёт невыносимые условия труда или принуждает написать заявление по собственному желанию, это может свидетельствовать о нарушении трудового законодательства. В подобных случаях можно обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.

Важно помнить, что срок обращения в суд по спорам об увольнении составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

При подаче жалоб или исков необходимо максимально подробно фиксировать обстоятельства дела и прикладывать подтверждающие материалы: переписку, документы, скриншоты и другие доказательства.

Эксперт отмечает, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому при серьёзном конфликте желательно привлечь юриста для подготовки документов и выработки стратегии защиты.

Ранее Life.ru рассказывал о правах работников с ненормированным рабочим днём. Согласно Трудовому кодексу РФ, таким сотрудникам положен дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трёх календарных дней. При этом ненормированный график не даёт работодателю права систематически привлекать сотрудника к работе сверх установленного рабочего времени.