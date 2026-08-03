Подбрасывали и смеялись: Школьники в Каспийске замучили котёнка до смерти

В Каспийске двое подростков убили котёнка. Момент трагедии попал на камеру домофона, чью запись распространил Telegram-канал «Каспийск 24».

На обнародованных кадрах видно, как школьники подбрасывают животное в воздух, а затем наблюдают за его предсмертными мучениями. Сообщается, что происходящее сопровождалось смехом. Позже к пострадавшему котёнку в панике подбежала другая кошка, однако подростки продолжали безучастно стоять рядом. После публикации видео в дагестанских пабликах начали массово требовать разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция и зоозащитники начали проверку после жестокого избиения щенка на улице Готвальда. На видео показано, как мужчина силой тянет упирающуюся собаку, фактически поднимая её в воздух. Очевидцы рассказали, что щенок выглядел сильно испуганным, но не сопротивлялся и не издавал звуков. На замечания прохожих хозяин заявил, что животное является его собственностью, и раз собака не хочет идти домой, он будет бить её.