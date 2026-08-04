ФСБ задержала россиян, готовивших убийство губернатора по заданию ГУР
В Севастополе задержаны двое россиян за подготовку терактов по заданию ГУР
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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы в Севастополе. Оперативники задержали двух россиян 1992 и 1999 годов рождения, подозреваемых в работе на иностранную разведку.
По версии ведомства, «в Севастополе задержаны граждане России 1992 и 1999 г. р., осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым».
Злоумышленники планировали совершить покушение на руководителя одного из новых регионов России во время его визита на полуостров. Также в их задачи входили нападения на объекты критически важной инфраструктуры.
Фигуранты прошли подготовку по обращению с самодельными взрывными устройствами (СВУ). Кроме того, они намеревались примкнуть к запрещенной в РФ организации.
При обысках у задержанных изъяли три FPV-дрона с боевыми зарядами, содержащими по 350 грамм пластичного вещества. Также силовики обнаружили СВУ массой 800 грамм.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Сейчас устанавливаются все связи преступников и возможные пособники.
Ранее спецслужбы пресекли готовящийся террористический акт в Пятигорске. Объектом атаки должно было стать местное здание прокуратуры, а исполнителем — выходец из Центральной Азии 2001 года рождения.
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