ФСБ задержала россиян, готовивших убийство губернатора по заданию ГУР

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы в Севастополе. Оперативники задержали двух россиян 1992 и 1999 годов рождения, подозреваемых в работе на иностранную разведку.

По версии ведомства, «в Севастополе задержаны граждане России 1992 и 1999 г. р., осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым».

Злоумышленники планировали совершить покушение на руководителя одного из новых регионов России во время его визита на полуостров. Также в их задачи входили нападения на объекты критически важной инфраструктуры.

Фигуранты прошли подготовку по обращению с самодельными взрывными устройствами (СВУ). Кроме того, они намеревались примкнуть к запрещенной в РФ организации.

При обысках у задержанных изъяли три FPV-дрона с боевыми зарядами, содержащими по 350 грамм пластичного вещества. Также силовики обнаружили СВУ массой 800 грамм.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Сейчас устанавливаются все связи преступников и возможные пособники.

Ранее спецслужбы пресекли готовящийся террористический акт в Пятигорске. Объектом атаки должно было стать местное здание прокуратуры, а исполнителем — выходец из Центральной Азии 2001 года рождения.