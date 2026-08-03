Готовил взрыв и бегство в Сирию: ФСБ спасла Пятигорск от теракта

Спецслужбы пресекли готовящийся террористический акт в Пятигорске. Объектом атаки должно было стать местное здание прокуратуры, а исполнителем — выходец из Центральной Азии 2001 года рождения.

«В Ставропольском крае пресечён террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона 2001 г. р., сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, мужчина действовал по координации с кураторами, находящимися в Сирии. Злоумышленник провел разведку территории и приобрел компоненты для создания взрывчатки. Он собирался осуществить дистанционный подрыв, а сразу после этого намеревался покинуть страну, чтобы вступить в ряды экстремистского формирования.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли поражающие элементы, химические составы и детали для сборки самодельного устройства. Сейчас фигуранту предъявлено обвинение по статье о приготовлении к теракту.

В ведомстве напомнили о правовых нюансах: лицо освобождается от ответственности, если своевременно предупредило госорганы о готовящемся преступлении или иным способом помогло предотвратить беду. Однако в данном случае подозреваемый был задержан оперативниками до реализации плана, поэтому следствие продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Нижегородской области задержали участника организации «Артподготовка*». Мужчина выдавал себя за сотрудника логистической компании и побывал на нескольких стратегически важных объектов, передав данные о них Киеву.

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