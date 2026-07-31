Маскировался под логиста: ФСБ показала видео задержания шпиона Украины из «Артподготовки*»

В Нижегородской области задержан участник запрещённой в России террористической организации «Артподготовка*», который подозревается в сборе сведений о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Задержание участника «Артподготовки*». Видео © ЦОС ФСБ России

По версии ведомства, мужчина 1975 года рождения действовал под видом сотрудника логистической компании. Он посещал стратегически важные объекты в семи российских регионах, после чего передавал собранную информацию своим кураторам.

Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Максимальная санкция по ней предусматривает пожизненное лишение свободы.

В ФСБ также заявили, что во время следственных действий задержанный признал вину и подтвердил сбор данных о российских военных предприятиях в интересах организации и её лидера Вячеслава Мальцева**, который, по данным ведомства, находится в международном розыске и с 2018 года проживает во Франции.

Вячеслав Мальцев**. Фото © ЦОС ФСБ России

Ранее суд приговорил жителя Краснодарского края к 25 годам лишения свободы по делу о передаче представителям организации «Артподготовка*» сведений о военных кораблях в Новороссийске. По данным суда, мужчина собирал информацию о перемещении военной техники. Первые пять лет наказания он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.