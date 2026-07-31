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Регион
31 июля, 05:46

ФСБ задержала участника «Артподготовки»* за сбор данных о предприятиях ВПК

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом задержали в Нижегородской области гражданина России, которого подозревают в сборе разведывательной информации о предприятиях военно-промышленного комплекса в интересах украинских спецслужб.

ФСБ заявила о задержании подозреваемого в шпионаже в интересах Киева. Видео © ЦОС ФСБ России

По данным ведомства, задержанный 1975 года рождения являлся участником запрещённой в России террористической организации «Артподготовка»*. Следствие считает, что он использовал работу в логистической сфере как прикрытие и в ходе поездок изучал стратегически важные объекты.

Собранные сведения, как утверждает ФСБ, мужчина передавал через мессенджер Telegram представителям организации. Всего, по данным силовиков, разведывательная деятельность велась на территории семи российских регионов.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Во время следственных действий мужчина, по информации ФСБ, дал признательные показания и рассказал о передаче сведений о российских военных предприятиях. В ведомстве также заявили, что лидер «Артподготовки»* Вячеслав Мальцев** находится в международном розыске и с 2018 года проживает во Франции.

В ФСБ напомнили, что с 2022 года правоохранители пресекли деятельность 251 участника этого движения по делам о терроризме, экстремизме и государственной измене.

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Ранее Life.ru писал, что ФСБ задержала жителя Калужской области, которого подозревают в подготовке терактов по заданию украинской стороны. По версии следствия, мужчина собирался передать беспилотники и помочь в организации атак на территории региона. Правоохранители заявили, что фигурант самостоятельно вышел на связь с представителями украинских формирований и предложил свою помощь. Также сообщалось о его попытках собирать сведения о военных объектах.

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* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесён в список террористов и экстремистов.

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Обложка © ЦОС ФСБ России

Юния Ларсон
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