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30 июля, 07:18

ФСБ показала видео задержания москвича, переводившего криптовалюту на счёт СБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Появилось видео задержания москвича, переводившего криптовалюту на счету СБУ. Кадры опубликовала пресс-служба ФСБ России.

Задержание жителя Москвы, переводившего средства на счета СБУ. Видео © ЦОС ФСБ

Мужчину задержали дома. Он не оказывал сопротивления, но заявил, что не знает, по какой причине заинтересовал силовиков.

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Напомним, сегодня ФСБ задержала 35-летнего москвича по делу о госизмене за финансирование украинских спецслужб. По данным ЦОС, мужчина сам вышел на связь с запрещённой в России террористической организацией через мессенджер и перевёл личные сбережения на указанный ему криптовалютный счёт, принадлежащий СБУ.

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Юрий Лысенко
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