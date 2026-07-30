ФСБ показала видео задержания москвича, переводившего криптовалюту на счёт СБУ

Мужчину задержали дома. Он не оказывал сопротивления, но заявил, что не знает, по какой причине заинтересовал силовиков.

Напомним, сегодня ФСБ задержала 35-летнего москвича по делу о госизмене за финансирование украинских спецслужб. По данным ЦОС, мужчина сам вышел на связь с запрещённой в России террористической организацией через мессенджер и перевёл личные сбережения на указанный ему криптовалютный счёт, принадлежащий СБУ.