ФСБ показала видео задержания москвича, переводившего криптовалюту на счёт СБУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Появилось видео задержания москвича, переводившего криптовалюту на счету СБУ. Кадры опубликовала пресс-служба ФСБ России.
Задержание жителя Москвы, переводившего средства на счета СБУ. Видео © ЦОС ФСБ
Мужчину задержали дома. Он не оказывал сопротивления, но заявил, что не знает, по какой причине заинтересовал силовиков.
Напомним, сегодня ФСБ задержала 35-летнего москвича по делу о госизмене за финансирование украинских спецслужб. По данным ЦОС, мужчина сам вышел на связь с запрещённой в России террористической организацией через мессенджер и перевёл личные сбережения на указанный ему криптовалютный счёт, принадлежащий СБУ.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.