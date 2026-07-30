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30 июля, 07:02

ФСБ: Житель Москвы задержан по делу о госизмене за перевод криптовалюты СБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

ФСБ задержала 35-летнего жителя столицы по делу о госизмене за финансирование украинских спецслужб. О пресечении противоправной деятельности рассказали в Центре общественных связей ведомства.

Оперативные мероприятия прошли в Московском регионе. Поводом для возбуждения дела стали контакты мужчины с запрещенной в России террористической организацией.

Задержанный сам вышел на связь с представителем украинской стороны. Для коммуникации он использовал один из мессенджеров.

В ходе общения гражданин перевел личные сбережения на указанный ему криптовалютный счет. По данным следствия, получателем средств выступила Служба безопасности Украины.

В ФСБ пояснили, что перечисленные деньги предназначались для обеспечения разведывательно-диверсионной работы иностранных спецорганов. Фигуранту вменяют статью 275 УК РФ.

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Никита Никонов
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