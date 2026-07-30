В Смоленской области троих подростков арестовали за попытку теракта на ж/д

Трое несовершеннолетних жителей Смоленской области попытались поджечь оборудование железнодорожной подстанции. О возбуждении уголовного дела и деталях вербовки сообщили в региональном управлении СК России.

Задержание подростков, которые планировали устроить теракт в Смоленской области. Видео © Следком

Следствие выяснило, что в ноябре прошлого года фигуранты нашли в мессенджере Telegram объявление о быстром заработке. Неизвестные посулили им криптовалюту за повреждение и поджог оборудования тяговой подстанции. Цена вопроса составила сумму, эквивалентную четырём тысячам долларов США.

Кураторы скинули молодым людям координаты объекта и подробные инструкции. Подростки действовали группой по предварительному сговору. Они вооружились разводным ключом и взяли четыре ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Злоумышленники прибыли к месту назначения, но довести умысел до конца не смогли. Их задержали военнослужащие, которые находились на боевом дежурстве и охраняли транспортную инфраструктуру.

Сейчас следователи СК работают совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. Проводятся допросы, обыски и судебные экспертизы. Суд по ходатайству следствия отправил фигурантов под стражу.

В рамках этого же дела вскрылся факт вербовки. По версии правоохранителей, один из задержанных с декабря 2025-го по январь 2026-го склонял к диверсиям 15-летнего жителя Самарской области. Он передавал подростку координаты вышек сотовой связи и убеждал уничтожить их за вознаграждение в криптовалюте. Жертва вербовки на провокацию не поддалась.

В связи с этим возбуждено еще одно дело о содействии террористической деятельности. В СК призвали молодых людей к бдительности. Злоумышленники, как отметили в ведомстве, активно осваивают соцсети, мессенджеры и игровые платформы, чтобы устанавливать доверительный контакт и толкать молодежь на особо тяжкие преступления.