Суд сократил срок Серебрякову* до 24,5 года по делу о подрыве автомобиля офицера

Апелляционный военный суд пересмотрел наказание Евгению Серебрякову*, осуждённому за подрыв автомобиля сотрудника Минобороны на севере столицы. Срок заключения с 25 лет уменьшили до 24,5 года. Об этом РИА «Новости» рассказал защитник Владимир Семенцов.

В ноябре прошлого года Второй западный окружной военный суд назначил фигуранту 25 лет колонии и обязал выплатить штраф в 1 миллион рублей. Кроме того, в пользу пострадавших было взыскано порядка 4,5 миллиона рублей.

Адвокат пояснил, что апелляционная инстанция сократила приговор на шесть месяцев и исключила один из отягчающих пунктов обвинения. При этом защита на этом не остановилась и уже подала кассационную жалобу.

Серебрякову* инкриминировали подготовку к теракту, сам теракт, а также незаконные действия со взрывчатыми веществами и их производство. Свою вину мужчина признал полностью и извинился перед потерпевшими.

Инцидент произошёл утром 24 июля 2024 года в районе дома на улице Синявинской. Взрывное устройство сработало под автомобилем, в результате чего пострадали двое граждан.

После случившегося обвиняемый попытался скрыться, но был задержан в турецком Бодруме. Уже 26 июля его экстрадировали в Москву. В материалах ФСБ говорится, что Серебряков* сознался в закладке бомбы и сообщил, что действовал по указанию куратора из СБУ.

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